Studio Ghibli: addio a Nizo Yamamoto, animatore dietro i grandi successi dello studio

Quando si parla dello Studio Ghibli le prime persone che vengono in mente sono Hayao Miyazaki e Isao Takahata, ma a rendere grandi i lungometraggi prodotti sono stati molti altri grandi artisti. Tra questi c’era Nizo Yamamoto, art director di molti film, venuto a mancare il 16 agosto 2023 a causa di un tumore allo stomaco.

La notizia relativa alla sua morte è arrivata dal figlio, Takao, attraverso il post che potete vedere in fondo alla pagina. Yamamoto ha lavorato fino a pochi giorni prima della morte, e i familiari hanno voluto comunicarlo sui social per ringraziare tutti coloro che hanno sempre sostenuto il lavoro di Nizo.

Nato il 27 giugno del 1953, nella città di Goto, della prefettura di Nagasaki, Yamamoto aveva inizialmente intrapreso gli studi da architetto per poi scoprire la grande passione per le arti visive, finendo per realizzare sfondi per progetti di animazione. Il talento e la passione lo porteranno a incontrare Hayao Miyazaki e a lavorare per lo Studio Ghibli.

I suoi preziosi contributi gli garantirono la posizione di art director per pellicole come Laputa - Castello nel Cielo, Una Tomba per le Lucciole e Principessa Mononoke. Nella sua lunga carriera Yamamoto ha collaborato anche col regista Satoshi Kon prendendo parte alla produzione del film Perfect Blue, e con Mamoru Hosoda per La ragazza che saltava nel tempo.

Conosciuto col soprannome di Nizo-gumo, Nizo-nuvole, Yamamoto ha lasciato un segno indelebile nel settore, che ha cercato di arricchire fino alla fine. Stando a quanto dichiarato dal figlio, infatti, prima di andarsene Nizo stava lavorando ad un manga riguardante il folclore locale. In conclusione, ricordiamo che Studio Ghibli ha annunciato una collaborazione con Uniqlo.