Studio Ghibli: 'Anime Was a Mistake', le origini dietro la famosa affermazione di Miyazaki

Hayao Miyazaki è una delle figure più importanti dell'intero panorama dell'animazione mondiale, merito soprattutto di alcuni dei più grandi capolavori dello Studio Ghibli. Eppure, il maestro è conosciuto anche per alcune affermazioni controverse, come la celebre espressione "Anime Was a Mistake".

Il regista è una personalità complessa, molto cara alla tradizione di una cultura a cui ha contribuito personalmente a rivoluzionare. Eppure, il tempo ha dimostrato che anche un uomo molto dedito alle proprie ragioni come lui può infine cambiare idea, come dimostra l'uscita delle pellicole dello Studio Ghibli su Netflix. Miyazaki, infatti, ha acconsentito alla partnership con il colosso statunitense al fine di ottenere la liquidità necessaria per il suo nuovo film, fermo ancora al 35%.

Ad ogni modo, l'affermazione che tutti abbiamo sentito almeno una volta, "Anime Was a Mistake", non è altro che una notizia fake, divenuta virale per via dei molti meme presenti in rete. Tuttavia, c'è un filo di verità dietro questa espressione, risalente a un'intervista del 2014 tra il regista e il Golden Times:

"Anche se puoi o meno disegnare in un determinato modo, per essere in grado di immaginare questo tipo di design è necessario poter dire a sé stessi "Ok, perfetto, ragazze così esistono nella vita reale". Se non spendi del tempo guardando le persone vere, allora semplicemente non puoi immaginarle, proprio perché non le hai mai viste.

Molte persone tendono a vivere interessandosi unicamente di loro stessi. Quasi tutta l'animazione giapponese è realizzata senza alcun riferimento basilare all'osservazione diretta delle persone. Immagina, sono prodotti realizzati da umani che non sopportano di guardare altri umani. Ed ecco perché l'industria è piena di otaku!"

Quest'ultima affermazione non deve dettare molto clamore, in quanto in Giappone il termine "otaku" è spesso usato come una parola dispregiativa, sinonimo di allontanamento sociale. Ad ogni modo, è doveroso ricordare come lo stesso Miyazaki sia fortemente legato all'amicizia con Hideaki Anno, celebre regista di Neon Genesis Evangelion, nonché otaku di prima categoria. E voi, invece, cosa ne pensate dell'espressione "Anime Was a Mistake"? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.