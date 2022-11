Studio Ghibli: annunciata una collaborazione con Lucasfilm, di cosa si tratta?

Studio Ghibli è indubbiamente uno dei pilastri dell’animazione giapponese. Da più di 35 anni lo studio fondato da Miyazaki, Suzuki e Takahata ha rivoluzionato il medium con opere diventate intramontabili. In attesa di scoprire quale sarà il loro prossimo progetto, un video pubblicato a sorpresa ha lasciato gli appassionati senza parole.

Infatti, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, e condiviso dall’account ufficiale dello studio, sembra che gli artisti di Ghibli abbiano avviato una collaborazione ufficiale con Lucasfilm. Per quanto la brevità del video e l’assenza di commenti o presentazioni sul tweet lasci molti dubbi a riguardo, chi segue il mondo dell’animazione ha immediatamente pensato ad un contributo di Studio Ghibli nella seconda stagione di Star Wars: Visions.

Dopotutto, visto il successo della prima stagione dell’anime prodotto da Lucasfilm e realizzato grazie al lavoro di ben sette studi d’animazione giapponesi, tra cui spiccano Trigger e Kinema Citrus, era prevedibile che Disney puntasse a stringere altre collaborazioni per la nuova serie di episodi, ma nessuno poteva aspettarsi un contributo da parte dell’incredibile Studio Ghibli. Per ora, quindi, possiamo solo supporre che si tratti di una partnership per il futuro di Star Wars: Visions, ma vogliamo sapere anche le vostre opinioni nei commenti.

Per finire vi lasciamo ai curiosi avvistamenti di Miyazaki nel Ghibli Park.