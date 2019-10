Studio Ghibli ha annunciato una nuova collezione di borse dedicata a Totoro

Nonostante "Il mio vicino Totoro" sia uscito diversi anni fa, lo Studio Ghibli ha avviato una collaborazione con L.L Bean per una linea di prodotti tutta nuova dedicata al lungometraggio in questione.

Il nuovo assortimento di prodotti prevederà delle Borse personalizzate con la serigrafia di Totoro e Catbus. Saranno disponibili in vari colori, per ora - come potete vedere dall'immagine in calce - conosciamo le versioni di colore verde e blu. Non è chiaro se più avanti arriveranno anche in altre gradazioni.

Sulle borse sono sono incise le immagini di Totoro e Catbus, e saranno disponibili all'acquisto a partire dal 26 ottobre per un prezzo di circa 120 dollari. Una cifra sicuramente poco modesta, tuttavia ci pare inevitabile data la collaborazione di due marchi cosi importanti.

Se non doveste conoscere la pellicola, la trama del film segue il trasferimento in campagna di una coppia di sorelle insieme al loro padre, per avvicinarsi all'ospedale in cui è ricoverata la loro madre, purtroppo malata. Mentre viaggiano avanti e indietro tra la loro nuova casa e la clinica, le sorelle riescono a entrare in contatto con una serie di creature magiche che sono legate alla foresta e alla natura selvaggia.

Vi abbiamo lasciato giusto un abbozzo di trama per incuriosirvi un po', su quella che è si una storia semplice, ma messa in scena con la straordinaria delicatezza propria dello Studio Ghibli.

