Studio Ghibli: apre il sito ufficiale dedicato al parco a tema, ecco i primi dettagli

I lungometraggi animati prodotti dallo Studio Ghibli sono caratterizzati da atmosfere oniriche, uniche per immaginario e resa dei dettagli, tutti elementi che hanno contribuito ad accrescere la fama di Hayao Miyazaki, e dell’intero studio, ormai annoverato tra i migliori del settore, e che presto inaugurerà l’atteso Ghibli Park.

Pochi giorni dopo la conferma dell’apertura del parco tematico nel corso del 2022, e la diffusione di un primo trailer, dedicato soprattutto alla riproduzione già esistente della casa vista in Il mio vicino Totoro, è stato aperto il sito ufficiale dedicato all’attrazione. Per quanto manchino ancora dettagli fondamentali, sul sito si notano altre illustrazioni e concept art riguardo i progetti che si andranno a costruire progressivamente.

Il parco aprirà le porte il 1 novembre 2022, nella prefettura di Aichi, e come specificato nei diversi messaggi presenti per ora sul sito, non si tratta del solito parco a tema con semplici attrazioni, ma di un luogo tutto da scoprire, con segreti, misteri e riferimenti, da dover individuare durante le passeggiate attraverso le ambientazioni viste nei film e fedelmente ricreate. Viene inoltre ribadito che al momento dell’inaugurazione saranno aperte al pubblico tre aree: il Magazzino Gigante Ghibli, la Collina della Giovinezza e la Foresta Dondoko.

