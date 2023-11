Studio Ghibli, arriva anche la macchinina del Senza Volto: è la più strana di tutte!

Continua la collaborazione fra Studio Ghibli e Tomica, il popolare marchio di macchine giocattolo giapponesi. Questa volta la collezione "Dream Tomica" si espande con un nuovo pezzo molto speciale ispirato al mondo di Hayao Miyazaki: stiamo parlando di una macchinina ispirata al Senza Volto, l'inquietante yokai de "La Città Incantata".

Il Senza Volto è sicuramente un personaggio enigmatico, a tratti spaventoso, ma è una presenza importante ne La Città Incantata per ciò che rappresenta per la piccola Chihiro. In questo caso, il prodotto presentato dalla Tomica non è una classica macchinina, ma rappresenta il momento in cui lo yokai si unisce all'avventura della bambina.

In questa macchinina il Senza Volto viaggia felicemente su una tradizionale barca a vasca, chiamata tarai-bune. I dettagli di questo prodotto sono eccellenti e curati nei minimi dettagli. Trovate tutte le immagini e specifiche da SoraNews24.

Questo prodotto verrà rilasciato a metà gennaio del 2024, ma sono già disponibili i preordini sul sito della Takara Tomy, l'azienda che produce le famose Tomica e il prezzo è di 1.320 yen, circa otto euro. Purtroppo, questo sito non spedisce all'estero.

Alcuni giorni fa vi abbiamo mostrato le macchinine dello Studio Ghibli ispirate a Calcifer e al mondo de "Il Castello Errante di Howl", un altro dei capolavori di Hayao Miyazaki. La collezione Ghibli x Tomica è destinata ad espandersi sempre di più.