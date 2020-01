Lo Studio Ghibli arriva su Netflix! Tutti i film in pubblicazione nei prossimi mesi

Lo Studio Ghibli è un'icona dell'animazione giapponese. Portata avanti dal celebre Hayao Miyazaki, ovvero il nome più conosciuto del gruppo insieme a quello di Isao Takahata, lo Studio Ghibli si è affermato più volte come una casa d'animazione di qualità, portando a casa anche diversi Premi Oscar. Adesso i suoi film sbarcano su Netflix.

Con un post sulla propria pagina Facebook, stamattina Netflix ha annunciato che sulla sua piattaforma arriveranno tutti i film dello Studio Ghibli. La Città Incantata, Nausicaa della Valle del Vento, Il mio vicino Totoro e tanti altri titoli saranno disponibili finalmente in streaming.



Netflix ha anche preparato un apposito video della durata di un minuto che potete vedere in calce, presentando i vari lavori dello Studio Ghibli. In totale i lavori della compagnia di Hayao Miyazaki sono 21, e tutti e 21 arriveranno su Netflix. I primi film dello Studio Ghibli saranno disponibili dal primo febbraio, mentre gli altri arriveranno in seguito con una cadenza mensile in gruppi di sette.



La didascalia accompagnata al video però anticipa che il catalogo dello Studio Ghibli su Netflix sarà completato entro aprile. I primi titoli ad apparire saranno:

Laputa - Castello nel cielo

Il mio vicino Totoro

Kiki - Consegne a domicilio

Pioggia di ricordi

Porco Rosso

Si sente il mare

I racconti di Terramare

e saranno tutti disponibili dalla mezzanotte del primo febbraio. Il secondo gruppo sarà disponibile il primo marzo con i seguenti lungometraggi:

Nausicaa della Valle del Vento

Princess Mononoke

I miei vicini Yamada

La città incantata

La ricompensa del gatto

Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento

La storia della principessa splendente



Infine, i titoli dello Studio Ghibli che Netflix aggiungerà il primo aprile saranno:

Pom Poko

I sospiri del mio cuore

Il castello errante di Howl

Ponyo sulla scogliera

La collina dei papaveri

Si alza il vento

Quando c'era Marnie



I fan potranno quindi ripercorrere tutta la storia della casa d'animazione, in attesa che lo Studio Ghibli finisca il nuovo film.