Studio Ghibli, arrivano i calendari del 2024: pronti a decorare le vostre scrivanie?

Abbiamo spesso parlato di quanta attenzione lo Studio Ghibli dona ai suoi gadget. I loro prodotti sono sempre ricchi di dettagli che per gli amanti dei lungometraggi di Miyazaki sono un gioiellino che non possono assolutamente non essere esposti.

Abbiamo visto questo speciale umidificatore per ambienti Ghibli che, per quanto da noi non sia un oggetto particolarmente usato, è uno dei prodotti che va immediatamente a ruba in Giappone. Uno degli ultimi prodotti mai usciti sono queste cartoline dello Studio Ghibli che sembrano dipinte a mano. Alcune di queste presentano la firma di Hayao Miyazaki, suggerendo che sia stato proprio lui a realizzarle, e sono un pezzo da collezione così adorabile che non dovrebbe assolutamente mancare.

L'ultimo pezzo in uscita è proprio questo calendario del 2024, disponibile con due diorama differenti. Il primo è dedicato a Il mio vicino Totoro, con il nome "Sotto la grondaia della casa della famiglia Kusakabe", e presenta il nostro amato Totoro in basso con alcuni Susuwatari in alto sulla cornice.

Il secondo calendario, dedicato a Kiki - Consegne a domicilio, si chiama "Vetrina del panificio Guchoki" e il gatto nero Jiji si trova in basso, sulla cornice. Kiki, invece, si trova all'interno della cornice, su ogni illustrazione che riporta i mesi dell'anno. Infatti, entrambi i calendari hanno quattro illustrazioni che possono essere cambiate a proprio piacimento e dei fogli trasparenti che presentano i giorni e i mesi dell'anno.

Come sempre, in calce all'articolo potete trovare tutti i calendari visti nel dettaglio, con le loro illustrazioni speciali. Purtroppo, essendo entrambi dei prodotti molto richiesti, il calendario di Kiki è già esaurito mentre quello di Totoro è disponibile qui sul sito della Donguri Kyowakoku ad un prezzo di 7.150 yen, circa 45 euro.