Studio Ghibli, arrivano le cartoline a tema: sembrano dipinte a mano!

Ogni mese lo Studio Ghibli sforna nuovi gadget e merchandise per i suoi fan, con oggetti originali di tutti i tipi. I prodotti in questione spaziano fra semplici action figure a veri e propri prodotti per la casa, per i cosplay e spesso anche vestiti per tutti i giorni! Adesso la nota casa d'animazione si sta focalizzando su alcune cartoline.

L'ultima volta lo Studio Ghibli ha rilasciato delle action figure molto particolari. Le due statuine, che rappresentavano il Senza Volto de La Città Incantata e il gattino di Kiki - Consegne a Domicilio, erano in grado di muoversi a proprio piacimento.

Qualche mese fa lo Studio Ghibli ha collaborato con Uniqlo, il noto marchio di moda giapponese disponibile anche in Italia. In questa capsule collection dai prezzi estremamente accessibili erano presenti le migliori mascotte della nota casa d'animazione stampate su magliette, pantaloni e tanti altri accessori.

L'ultima collezione a tema Ghibli riguarda delle meravigliose cartoline che sembrano proprio essere state dipinte a mano. Questo insieme di biglietti sono stati chiamati "Greeting Card Watercolour Series" e presentano i personaggi più iconici ideati da Hayao Miyazaki.

Alcune di queste cartoline, che sono in tutto 13, presentano delle frasi scritte proprio dal maestro Miyazaki. Una fra queste presenta Laputa: Castello nel cielo e i suoi quattro personaggi principali: Sheeta, Pazu, Dola e un robot soldato.

Per gli amanti de Il mio caro vicino Totoro c'è l'imbarazzo della scelta: sono disponibili ben sei cartoline, tutti con dei motivi differenti. Una di queste presenta la scritta fatta a mano "Mada nemui nemui", che significa "Ancora addormentato".

Al momento, non ci è dato sapere se queste speciali cartoline siano state tutte disegnate da Hayao Miyazaki. Ciò che è certo è che una, dedicata proprio a Totoro, presenta la sua firma ed è possibile dire con certezza che sia stata ideata proprio dal noto regista. Le cartoline hanno un costo di 550 yen, che corrispondono circa a tre euro. Un prezzo modico per portarsi a casa una bellissima illustrazione! Sono disponibili sul sito di Donguri Kyowakoku.