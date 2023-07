Studio Ghibli: arrivano le nuove ristampe, ecco come ottenere la tua copia!

Arrivano le nuove ristampe degli opuscoli dedicati ai film dello Studio Ghibli. Interviste, retroscena e fotogrammi adesso sono disponibili anche al pubblico più giovane, fan di lungometraggi come Il Mio Vicino Totoro e Kiki Consegne a Domicilio. Ecco come puoi avere la tua copia.

Questi libretti potevano essere acquistati nelle hall delle sale cinematografiche, dando la possibilità ai fan di rivivere l'opera anche una volta terminata e di dare un'occhiata da vicino ai singoli fotogrammi e ai momenti chiave dell'animazione. Tuttavia, una volta terminata la programmazione del film non c'era modo di acquistare lo stesso opuscolo anche dopo diversi anni.

Adesso, con l'inaugurazione del nuovo film How Do You Live di Hayao Miyazaki e l'uscita del merchandising di Totoro, sono nuovamente disponibili gli opuscoletti illustrati dei vari lungometraggi dello Studio Ghibli.

Possono essere acquistati tramite il Toho Animation Store, il negozio online di Toho, la società che distribuisce le animazioni Ghibli nelle sale. I programmi costano solo 1.100 yen, circa 10€ e al momento non sono disponibili in Italia, tuttavia verranno presto ristampati in inglese e arriveranno anche in Europa.

Al momento, i lungometraggi dello Studio Ghibli sono tornati in Italia attraverso la rassegna intitolata “Un mondo di sogni animati” di Lucky Red, che vedrà alcuni dei più grandi film del maestro Miyazaki nuovamente nelle sale cinematografiche.