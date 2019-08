Studio Ghibli: in arrivo un'edizione speciale de La Città Incantata

Lo Studio Ghibli ha dato vita a diversi lungometraggi di grande qualità e la Città Incantata è sicuramente uno di questi. Di recente il film è stato rilasciato nelle sale cinesi accumulando un buon successo, spingendo GKids e Shout Factory a produrne una nuova edizione.

La nuova versione sarà una collector's edition che approderà sul mercato nel mese di Novembre. Per ora non disponiamo del giorno preciso di rilascio, tuttavia sappiamo quali saranno i contenuti speciali che comporranno questa nuova edizione.

Al suo interno sarà presente il disco Blu-Ray, un CD contenente la colonna sonora del film e un volume speciale impreziosito da artwork e approfondimenti riguardo l'avventura di Chihiro. Il lungometraggio conterrà degli storyboard inediti, dei trailer trasmessi al cinema e in TV e un approfondimento speciale sul doppiaggio intitolato "Behind The Michrophone".

Non è la prima volta che Shout Factory e GKids commercializzano delle edizioni limitate dei lavori dello Studio Ghibli, dal momento che in passato sono state prodotte quelle della Principessa Mononoke e de Il mio vicino Totoro. Le edizioni in questioni presentano un'ottima qualità, e se verrà utilizzato lo stesso approccio anche per La Città Incantata saremo davanti a un must have per tutti gli appassionati dello Studio Ghibli.

Lucky Red ha finalmente risposto alle polemiche sul doppiaggio dei suoi film, mentre La Città Incantata ha ricevuto dei nuovi poster proprio in occasione del rilascio in Cina.