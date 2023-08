Studio Ghibli: in arrivo i nuovi zaini per un Back To School con i fiocchi

In fatto di merchandising, lo Studio Ghibli ha pensato proprio a tutto. Da un bellissimo ricettario dov'è possibile ricreare piatti originali dei film più celebri di Miyazaki fino a una collaborazione di vestiti alla moda. Adesso la nota casa d'animazione sta pensando al ritorno a scuola.

Lo Studio Ghibli ha pensato anche ad arricchire l'estate creando delle deliziose stoviglie con Totoro e Ponyo, adatte per rinfrescarsi in questi giorni afosi. Adesso che settembre sta per avvicinarsi, sono in arrivo anche dei fantastici zaini!

Sono tantissimi i nuovi zainetti pensati dallo studio d'animazione, alcuni fra questi è lo zaino-peluche di Totoro e del Gattobus, che possono essere facilmente indossati da bambini e adulti semplicemente regolando gli spallacci.

Non solo, anche Jiji di Kiki - Consegne a domicilio e il topolino Boh de La Città Incantata sono disponibili in questa speciale collezione, che è possibile visionare nella galleria a fine articolo. Questi zaini vengono chiamati "Nuigurumi Ryukku", con "nuigurumi" che significa "peluche" e "ryukku" che significa "zaino" o "zainetto".

Se non ti sei saziato a vedere questi adorabili peluche, allora gradirai sicuramente i nuovi zaini di marca Outdoor, pensati proprio per la scuola o per l'ufficio. Con un design minimal, questi zainetti riprendono i vari film più celebri dello Studio Ghibli, come Il mio vicino Totoro e La città incantata, con i corrifuliggine Susuwatari.

Sai già dove guardare i film dello Studio Ghibli? Una nota piattaforma streaming ha già pubblicato tutti i lungometraggi del noto studio d'animazione e prima dell'uscita nelle sale italiane di How do You Live? un rewatch è assolutamente d'obbligo!