Studio Ghibli vi augura buon 2021: apre l'account twitter ufficiale per i nuovi progetti

Tra gli studi di animazione più famosi al mondo il più celebre è senza alcun dubbio lo Studio Ghibli, forte di una storia di grandi capolavori e di alcuni dei registi più amati di sempre, Hayao Miyazaki e Isao Takahata su tutti. In occasione dell'arrivo del 2021, la compagnia ha voluto riservare una piacevole sorpresa ai fan.

A mezzanotte in punto in Giappone lo Studio Ghibli ha aperto ufficialmente il suo canale twitter per tenere aggiornati i fan in merito ai progetti e ai nuovi titoli in cantiere. Attualmente, per quanto ne sappiamo, il celebre studio di animazione è alle prese con How Do You Live?, il prossimo film di Miyazaki che sta procedendo a passo di tartaruga a causa delle condizioni di salute del regista. Con circa 12 minuti completati all'anno, infatti, lo staff spera di terminare il film entro il 2023-2024.

Non sappiamo se la compagnia stia attualmente lavorando a qualcos'altro dopo Earwig e la Strega, tuttavia il cinguettio di benvenuto diffuso all'apertura del profilo lascia ben sperare:

"Felice anno nuovo a tutti! Abbiamo appena aperto l'account twitter ufficiale dello Studio Ghibli. Condivideremo qui le informazioni in merito a nuovi progetti e sui piccoli eventi dello studio. Controllate qui per gli eventuali aggiornamenti www.ghibli.jp."

Non sappiamo dunque se lo Studio Ghibli abbia qualche nuovo film di animazione in cantiere, tuttavia l'apertura del profilo Twitter lascia ben sperare per una massiccia campagna promozionale. Ad ogni modo, il post originale della compagnia è allegato in calce alla notizia qualora foste interessanti a seguire la loro pagina social. E voi, invece, cosa vi aspettate dallo Studio Ghibli nel 2021? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.