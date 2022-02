Studio Ghibli: i bellissimi fiori secondo l'immaginario di Hayao Miyazaki

Lo Studio Ghibli è oggi uno degli studi di animazione più popolari al mondo, se non il più celebre nei riguardi della cultura nipponica. I lungometraggi di Hayao Miyazaki e Takahata sono un’icona del Giappone nonché veri e propri capolavori del mondo della cinematografia.

Da oltre 30 anni lo studio Ghibli continua ad affascinare un pubblico di dozzine di milioni di appassionati con le sue produzioni, motivo per cui non c’è da stupirsi se i fan della compagnia stiano attendendo con ansia e trepidazione il debutto al cinema di How Do You Live?, la prossima fatica di Hayao Miyazaki dopo il suo rientro dal pensionamento.

Ad ogni modo, uno dei marchi di fabbrica delle produzioni Ghibli è il comparto tecnico iconico con il quale l’azienda ha imparato a farsi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo. Un utente ha così raccolto in un post, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, alcuni dei migliori sfondi dei film con un panorama floreale. Il post è diventato immediatamente virale e in molti non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile e sapiente uso dei colori nei vari film che ancora oggi continuano ad essere tra i più belli e visivamente affascinanti dell’animazione giapponese.

E voi, invece, cosa ne pensate dei fiori dal punto di vista dello Studio Ghibli? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.