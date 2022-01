Studio Ghibli, i cancelli del parco tematico aprono nel 2022

Mentre Hayao Miyazaki chiede aiuto ai fan per ultimare i lavori sul suo ultimo film, arrivano buone notizie da parte dello Studio Ghibli. Come rivelato in una clip, il parco tematico del leggendario studio d'animazione aprirà i cancelli entro la fine dell'anno.

Toshio Suzuki, produttore esecutivo e co-fondatore dello studio, ha condiviso una clip in cui, in tandem con il governatore della prefettura di Aichi, Hideaki Omura, viene confermata la data d'apertura del parco divertimenti a tema, che attirerà visitatori da tutti gli angoli del Pianeta. La data che i fan devono segnare sul calendario è quella del 1° novembre 2022.

Sul sito web ufficiale del parco, che ricordiamo aprirà i battenti nella prefettura di Aichi, situata sull'isola di Honshu, è già possibile osservare in anteprima alcune delle sue strutture. All'interno dello Studio Ghibli Park ci saranno sezioni dedicate alle migliori opere dello studio, come la foresta di Dondoko, il Giant Ghibli Warehouse o la Hill of Youth. Queste attrazioni saranno aperte al pubblico già dal primo novembre, mentre altre apriranno in seguito. Entro la fine del 2023, sono stati confermati il Villaggio Mononoke e la Witch Valley.

Mentre il Museo Ghibli si trasforma sotto la neve, le varie location dl Ghibli Park saranno adornate con oggetti a tema. La foresta di Dondoko, ad esempio, ricreerà alcune delle strutture di Il Mio Vicino Totoro e includerà una statua della mascotte alta 5 metri. Al momento, non ci è ancora dato sapere il costo del pass per accedere al parco, né se e come la pandemia da Covid-19 influirà sulla struttura o sulla visita stessa.