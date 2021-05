Studio Ghibli celebra Pixar con un artwork: ecco lo splendido crossover con Monsters & Co!

L'account Twitter ufficiale di Studio Ghibli ha pubblicato un'immagine crossover tra il leggendario lungometraggio Il mio vicino Totoro e Monster & Co., lo splendido film d'animazione Pixar. L'immagine riprende l'iconica scena sotto la pioggia con Totoro, Mei e Satsuki, sostituendo le due ragazze con Mike e Sulley.

Lo scorso 14 aprile, l'account Twitter aveva pubblicazione un'immagine ritraente la piccola Earwig di Earwig e la strega mentre osservava un quadro con la stessa illustrazione, volutamente sfocata per mantenere l'effetto sorpresa. In quell'occasione l'account Twitter aveva scritto "Pixar, ti amiamo!". In calce potete dare un'occhiata a entrambe le immagini.

John Lasseter, ex direttore creativo di Pixar Animation Studios e Walt Disney Animation Studios, è sempre stato in ottimi rapporti con Studio Ghibli e in particolare con il director Hayao Miyazaki, considerato un collega e un ottimo amico. Lasster ha persino diretto personalmente il doppiaggio inglese de La città incantata, Porco Rosso e Ponyo, e ha inserito un bellissimo cameo di Totoro in Toy Story 3.

A differenza dei grandi capolavori Ghibli, Earwig e la strega non è decollato negli USA, e molto probabilmente sarà ricordato come uno dei lungometraggio meno riusciti dello studio. Nonostante tutto, Hayao Miyazaki è già pronto a tornare con una nuova pellicola nel 2022, How Do You Live?, e sicuramente anche in quel caso riceverà il supporto di Pixar.