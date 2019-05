Studio Ghibli celebra uno dei suoi produttori di lunga data con un'esibizione

Lo Studio Ghibli non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Fondato nel giugno del 1985, ha da allora realizzato classici senza tempo come La Città Incantata, Principessa Mononoke e Il Castello Errante di Howl, per citarne alcuni e continua tutt'oggi a creare opere dalla fama mondiale, infatti, sappiamo che Studio Ghibli continua le assunzioni.

Studio Ghibli ha recentemente realizzato un mostra organizzata per celebrare un produttore di lunga data dello studio, Toshio Suzuki. La mostra ha avuto luogo a Tokyo, presso L'Edo Culture Complex, dal 20 aprile al 12 maggio.

La mostra era costituita principalmente da diverse opere ispirate ai lungometraggi della studio e tra i vari pezzi, ne sono stati mostrati alcuni realizzati dallo stesso Suzuki, a dimostrazione del fatto che non si tratta solo di un ottimo produttore, ma anche di un grande artista.

Toshio Suzuki ha attualmente 70anni ed ha originariamente collaborato con Miyazaki per la relizzazione del manga di Nausicaä della Valle del Vento, per poi fondare con lo stesso Miyazaki Studio Ghibli. Va anche ricordato che Suzuki ricopre ad oggi il ruolo di General Manager e con 33anni di collaborazione con lo studio ha contribuito alla realizzazione dei film e di videogiochi, come Ni No Kuni.

Infine, lo stesso Toshio Suzuki ha spiegato perchè Studio Ghibli non punta ai grandi incassi in un interessante intervista.