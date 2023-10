Studio Ghibli: chi è l'erede spirituale di Miyazaki? Secondo Toshio Suzuki, non esiste

Nelle ultime settimane, in vista dell'uscita francese de Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, il produttore dello Studio Ghibli e grande amico del regista Toshio Suzuki è stato intervistato in merito al film e ai prossimi piani della loro casa d'animazione.

Nella medesima intervista Toshio Suzuki ha rivelato che Hayao Miyazaki è un vero stacanovista, così appassionato per il proprio lavoro che è uscito dalla pensione per lavorare già sul suo prossimo lungometraggio. Proprio questo particolare rende il regista un genio del suo campo.

Proprio in riferimento al fatto che Goro Miyazaki non prenderà mai le redini dello Studio Ghibli, il produttore Suzuki ha voluto mettere in chiaro che il motivo per il quale il figlio del noto regista non può essere messo a capo è proprio perché non esiste nessuno come Hayao.

"Giusto o sbagliato, la realtà è che lo Studio Ghibli è innanzitutto il genio creativo di Miyazaki", sono le parole di Toshio Suzuki. "Non ci resta che aspettare che un altro grande talento gli succeda. Per il momento non ce n'è uno da nessuna parte."

Sul perché non ci sia nessun regista eccezionale al pari di Miyazaki, ha spiegato: "È troppo difficile stare nei suoi panni. Mi piacerebbe vedere emergere qualcuno che lo superi, ma non è facile. Creare un'opera richiede il potere dell'espressione, che è ciò che Miyazaki eccelle nella capacità di pensare e realizzare un progetto. Penso che quando si parla di forza espressiva, Miyazaki sia insuperabile."