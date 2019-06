Studio Ghibli: la Città Incantata riceve dei nuovi fantastici poster

La Città Incantata, lungometraggio dello Studio Ghibli, si prepara ad approdare nelle sale cinesi, che non hanno mai conosciuto la bellezza della pellicola firmata Hayao Miazaki. Per l'occasione sono stati diffusi dei poster tutti nuovi, che interpretano alla perfezione la poetica del film.

Le immagini dei poster sono state condivise da Kotaku, che sul suo profilo Twitter ha informato i fan delle nuove illustrazioni. I poster sono diversi e sono stati realizzati dall'artista cinese Zao Dao, molto apprezzata in patria per il suo caratteristico stile.

Oltre alla Città Incantata, in Cina arriveranno presto anche Il Castello Errante di Howl, Laputa - Castello nel Cielo, La Principessa Mononoke e Via col vento. Tutte opere splendide che d'ora in avanti faranno capolino nei cinema cinesi. Il primo film dello Studio Ghibli ad esser arrivato in Cina è il mio vicino Totoro lo scorso anno, e nonostante la pellicola non fosse propriamente di ultimo spolvero ha sbancato al box office cinese, dimostrando ancora una volta la bontà dell'opera di Miyazaki.

La Città Incantata è stata rilasciata nel lontano 2001, e segue le vicende della protagonista femminile di nome Chihiro, decisa a salvare i suoi genitori all'interno di un mondo magico dopo esser stati trasformati in porcellini. Se siete amanti dello Studio Ghibli, date un'occhiata a questa fan art su Totoro, trasformato in un simpatico pezzo di pane.