Studio Ghibli: la classifica delle 10 case dei film dove i fan vorrebbero vivere

L'immaginario unico e delicato delle produzioni firmate dallo Studio Ghibli riesce ancora oggi a coinvolgere milioni di spettatori e appassionati, ed è proprio a loro che è stata volta una particolare domanda: tra le case viste nei film dello studio, in quale vorresti vivere?

Questa simpatica ricerca è stata effettuata in Giappone, dagli specialisti della Kiraku House che hanno interrogato 1812 fan delle pellicole dello Studio Ghibli, organizzando poi i risultati nella classifica che riportiamo di seguito. Al decimo e ultimo posto si trova la Marsh House di Quando c'era Marnie, scelta da molti per la sua vicinanza alle rive del lago e per un'atmosfera unica.

Riferendoci sempre alla stessa pellicola, il nono posto è della casa di Anna, elogiata per la palette cromatica usata nella rappresentazione degli interni, con design retro che la fanno apparire come un luogo perfetto per rilassarsi. Cambiando del tutto scenario arriviamo alla casa di Arietty dall'omonimo lungometraggio, caratterizzata da segreti e mobilio di ogni tipo e con una particolare storia dietro.

Alla settima posizione troviamo poi la casa di Haru da La Ricompensa del Gatto, che appare pulita, in ordine e più vicina al mondo reale rispetto a molte altre, tutti fattori che hanno contribuito a farle acquisire molti voti. Successivamente arriviamo alla casa di Pazu in Laputa - Castello nel cielo, capace di far provare un senso di avventura incredibile, e per molti rappresenta la casa dei sogni perché particolarmente legati al film.

Il quinto posto se lo è aggiudicato la splendida casa di Kiki, descritta come misteriosa, interessante, con uno stile piuttosto occidentale e immersa nella natura. L'immenso Castello Errante di Howl, utilissimo per viaggiare mentre si è nella propria dimora, ha conquistato tantissimi voti, arrivando in quarta posizione.

Il gradino più basso del podio è invece della casa in perfetto stile giapponese di Jiro Horikoshi in Si Alza il Vento, percepita come un luogo rilassante, con un magnifico panorama e circondata dalla natura. La colorata abitazione di Lisa e Sosuke in Ponyo sulla Scogliera è riuscita a conquistare il secondo posto grazie soprattutto alla spettacolare vista che si avrebbe ogni mattina.

Infine, la medaglia d'oro di questa classifica è stata assegnata alla casa di Satsuki e Mei, vista in Il Mio Vicino Totoro, che riesce a creare un perfetto equilibrio tra la bellezza di vivere in campagna, e la nostalgia dovuta alla presenza di oggetti appartenenti ormai ad un'epoca passata.

E voi invece come avreste risposto alla domanda che ha aperto la notizia? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.