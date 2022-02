Studio Ghibli, un collezionista entra nel Guinnes World Record: ecco il primato raggiunto

Se l'animazione giapponese è ora amata e conosciuta in tutto il mondo, parte del merito va alle iconiche opere senza tempo prodotte dallo Studio Ghibli. I lungometraggi di Hayao Miyazaki sono infatti ben più che semplici lungometraggi animati, sono dei gioielli in grado di far riflettere. Lo studio, di riflesso, è entrato nel Guinnes World Record.

Il 2022 sarà un anno da ricordare per lo studio. Nel corso dei prossimi mesi è prevista l'apertura del parco tematico Ghibli Park, oltre che l'arrivo di quello che dovrebbe essere l'ultimo film del leggendario regista Miyazaki. In attesa di questi grandi eventi, lo Studio Ghibli entra nel Guinnes World Record a causa di una fan.

L'appassionata in questione, tale Eloise Jeglot, possiede una collezione di ben 1300 oggetti a tema Studio Ghibli. Una quantità spropositata, ben superiore a quella detenuta da qualsiasi altro fan al mondo, che le ha consentito di entrare nel famoso libro dei record.

In un video condiviso sul canale YouTube di Guinness World Record, vediamo parte della collezione della Jeglot. In essa, sono inclusi merchandise dedicati a tutti i film anime realizzati dallo studio, tra cui i più famosi Il mio vicino Totoro, il Porco Rosso e La città Incantata. Ma com'è nata la sua passione?

Nel filmato, l'appassionata afferma di amare l'incredibile bellezza di quell'universo cinematico nato dall'immaginario di Miyazaki, le magnifiche ambientazioni disegnate, le musiche e, ovviamente, i carismatici protagonisti. Di sicuro, ella apprezzerà anche i fiori dell'immaginario dello Studio Ghibli. Nella sua abitazione, in cui una delle stanze è stata adibita a "museo" per i merch Ghibli, è ora presente anche la targhetta celebrativa che consacra la sua immensa collezione.