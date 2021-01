Studio Ghibli: ecco come è possibile trovare Hayao Miyazaki su Apple Maps

Hayao Miyazaki, fondatore dello Studio Ghibli e regista di famosi film d'animazione, è stato individuato in una foto all'interno dell'applicazione Apple Maps. Ecco come vederlo.

La scoperta, fatta da un fan giapponese, viene riportata dall'utente Twitter @otakucalendarjp mostrandoci alcune immagini nel quale è possibile individuare il maestro mentre fa una passeggiata.

Non è difficile trovare le foto dell'uomo all'interno dell'applicazione di proprietà di Apple, basta infatti inserire nella stessa l'indirizzo 4-11, Kajinocho 1-Chōme ed attraverso la modalità street view gli scatti saranno visibili. Essi sono riportati nel Tweet al termine di questa news e mostrano un uomo camminare al fianco di una donna, i volti sono censurati per motivi di privacy ma non è difficile riconoscere le sembianze del regista ed il suo abbigliamento, identico a quello indossato nella quarta foto, ottenuta da uno dei video promozionali in cui ha presenziato. A confermare ulteriormente l'identità dell'autore è l'indirizzo stesso che punta ad un'area nei dintorni dello Studio Ghibli.

Sembra quindi che questi scatti siano stati ottenuti durante una delle pause da lavoro di Miyazaki. Non è la prima volta che il regista viene individuato in momenti di vita quotidiana, accadde già in passato infatti che venne fermato da un giornalista per alcune domande su Demon Slayer, mentre era intento a raccogliere della spazzatura.

Infine per chi fosse interessato riporto un omaggio de I Simpsons allo Studio Ghibli.