Studio Ghibli compie oggi il suo 35° compleanno e il web festeggia la ricorrenza

Quella degli anime e manga è un'industria semplicemente immensa che nel corso di questi lunghi decenni ha visto il sopraggiungere sulla scena d'innumerevoli società che con duro lavoro e dedizione hanno portato alla luce produzioni semplicemente indimenticabili per milioni e milioni di fan in ogni angolo del globo.

Tra i tanti team che hanno permesso al mercato di diffondersi in tutto il mondo, uno dei più importanti non può che essere il ben noto Studio Ghibli, società che nel corso di questi lunghi anni ha portato alla luce pellicole animate semplicemente indimenticabili, piccoli gioielli che non solo hanno conquistato il cuore degli appassionati, ma sono riusciti anche a stupire chi è poco avvezzo con quest'industria.

Ebbene, esattamente 35 anni fa, per la precisazione il 15 giugno del 1985, veniva fondato a Tokyo proprio lo Studio Ghibli, una compagnia ancora inesperta e che avrebbe avuto molto da dimostrare, ma che in questi decenni d'onorato servizio è riuscita a mostrare tutto il suo valore, finendo con l'imporsi come una delle più importanti compagnie del nostro amato media. Come facilmente immaginabile, per l'occasione il web si è riempito di elogi che i fan hanno espresso con gran gioia sui social, mettendo in mostra tutto il loro amore per le opere del team e augurando un futuro ancor più roseo per tutti gli addetti ai lavori, segno di quanto lo Studio Ghibli sia oramai saldamente radicato nell'immaginario di chiunque si definisca un vero appassionato di produzioni animate.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche che giusto in questi ultimi giorni è stata svelata un'interessante diatriba che ha visto coinvolte Disney e Studio Ghibli. Inoltre, recentemente è stato reso noto che il parco dello Studio Ghibli aprirà i battenti nel 2022, il tutto con un piano d'investimenti da oltre 100 milioni.