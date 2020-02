Lo Studio Ghibli sta per conquistare Los Angeles con una mostra dedicata ad Hayao Miyazaki

In questa giornata all'insegna della 92esima edizione degli Oscar, che ha finalmente messo d'accordo migliaia di fan da tutto il mondo, non possiamo escludere lo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, forte di una mostra che decorerà di animazione nipponica l'apertura dell'Academy Museum of Motion Pictures.

Il museo sopra citato, infatti, è un istituto legato alla cinematografia mondiale fondato appositamente dai vincitori degli Oscar. Tom Hanks, dunque, ha rivelato che l'Academy Museum aprirà finalmente le porte il prossimo 14 dicembre 2020. Tra le prime mostre che prenderanno parte all'acclamatissimo evento, ovviamente, non poteva mancare una delle personalità più importanti dell'universo cinematografico, il pluripremiato Hayao Miyazaki.

Per l'occasione, all'evento sarà presente del materiale inedito del capolavoro di Katsuhiro Otomo, Akira, film che godrà presto di una distribuzione in 4K. Ad ogni modo, una più curata descrizione dell'esibizione arriva direttamente dal museo:

"Trasportando i visitatori in un viaggio tematico all'interno del mondo cinematografico di Miyazaki, l'evento mostrerà del materiale di produzione inedito direttamente dai capolavori animati del regista, tra cui "Il Mio Vicino Totoro" e il premio Oscar "La Città Incantata". Più di 200 immagini tra character design, storyboard, layout, celle e sfondi -alcuni dei quali mai visti al di fuori dagli archivi dello Studio Ghibli- che saranno esposte insieme ad alcune clip su grande schermo delle scene più memorabili dei film di Miyazaki. La mostra sarà accompagnata da un catalogo interamente illustrato, da una serie di film, di programmi pubblici, e una selezione esclusiva del merchandising disponibile nel negozio interno al museo."

E voi, invece, cosa ne pensate di questo evento? Sicuramente un'occasione imperdibile qualora vi trovaste nei pressi di Los Angeles nel prossimo dicembre.