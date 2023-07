Studio Ghibli e il criptico post sul nuovo film How do you live?, vediamolo insieme!

Niente trailer di How do you live?, pochissime locandine o immagini per il nuovo film targato Studio Ghibli, in uscita il 14 luglio 2023 nelle sale giapponesi. Un progetto davvero misterioso quello di Miyazaki che ieri, però, ha deciso di rompere il silenzio con un tweet.

Il post, pubblicato sulla pagina ufficiale dello studio, mostra solamente una traccia audio e i fan stanno facendo mille congetture su cosa ci voglia dire Hayao. In effetti non si possono ricavare molte informazioni, ma questo non ha fatto altro che aumentare l'hype attorno ad un progetto di cui non si sa davvero nulla.

Il film è basato sul romanzo E voi come vivrete? di Yoshino Genzaburo e ci racconda la storia di Jun'ichi Honda. Figlio di un facoltoso dirigente di banca, alla morte del padre viene mandato a vivere dallo zio, dal momento che la madre non è in grado di prendersi cura del ragazzo. L'uomo, attraverso una storia al giorno, gli mostrerà la sua visione della vita e l'insistente domanda che l'autore pone al lettore durante tutto il romanzo sta proprio nel titolo: voi come vivrete? Tu come vivrai? Un quesito che il nostro protagonista si pone continuamente. Le storie dello zio infatti metteranno in dubbio tutte le certezze che il ragazzo aveva sulla vita e sul futuro.

Non sappiamo se e quando questo film arriverà nelle sale occidentali, ma una cosa è certa: dopo il 14 luglio dilagheranno gli spoiler!

A 10 anni di distanza dal ritiro Miyazaki torna con un nuovo film, siete curiosi di vederlo? Sarà aderente al romanzo originale o lo stravolgerà completamente? Fatecelo sapere con un commento! Nell'attesa non perdetevi le versioni Ghibli di Harry Potter in queste bellissime fan art!