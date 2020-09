Studio Ghibli: disponibili 400 immagini in HD dei più grandi capolavori dello studio

Oltre che per la realizzazione di film emozionanti e ricchi di significato, lo Studio Ghibli è conosciuto tra gli addetti ai lavori per il rigore sulla distribuzione e sui copyright delle proprie produzioni. Tuttavia, questo aspetto della compagnia sembra finalmente cambiato.

A grande sorpresa, negli ultimi tempi lo studio giapponese ha allentato la presa sui diritti dei loro film, prima con l'uscita di alcune pellicole su Netflix, e poi con la distribuzione gratuita di sfondi durante la pandemia. Con il rilascio di centinaia d'immagini in alta qualità dei loro migliori film, un altro passo in avanti è stato compiuto nelle ultime ore.

La compagnia ha però avvertito: le immagini devono essere utilizzate "nell'ambito del buon senso". Questa condizione, che a primo impatto parrebbe essere alquanto strana, non è altro che un promemoria di non abusare di questo omaggio a scopo pubblicitario.

Studio Ghibli ha rilasciato ben 400 immagini tratte da otto dei migliori film, 50 per ognuno, con la promessa che in futuro ne arriveranno molte altre. Le immagini possono essere scaricate gratuitamente sul sito ufficiale dello Studio Ghibli per essere utilizzate come screensaver del proprio PC, o anche per essere stampate al fine di decorare le pareti della propria abitazione. Dopo la riapertura del Museo dello Studio Ghibli, ecco arrivare un nuovo momento di gioia per tutti i fan. Inoltre, i veri appassionati dello Studio Ghibli possono acquistare del merchandise a basso costo.