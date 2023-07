Studio Ghibli: quest'estate non puoi non mangiare con questi piatti di Totoro e Ponyo!

Immagina poter mangiare i tuoi piatti preferiti e bere comodamente, il tutto accompagnato dai personaggi che ami di più. Lo Studio Ghibli realizza anche questo tuo sogno, con un meraviglioso set di stoviglie in vetro dedicato a Totoro e Ponyo, in arrivo prossimamente.

Non solo Levi's con la collezione dedicata alla Principessa Mononoke, adesso oltre che a vestirti con i personaggi dello Studio Ghibli potrai anche ammirarli in un meraviglioso set di piatti e bicchieri in vetro, che rispecchiano l'essenza dei due lungometraggi Il mio vicino Totoro e Ponyo Sulla Scogliera.

In Giappone c'è un'usanza precisa in cui ogni cibo è tipico di una precisa stagione dell'anno, alcuni ingredienti sono quasi impossibili da trovare se non sono nel periodo specifico in cui è al meglio delle proprie qualità. Per questo motivo, anche le stoviglie riflettono le varie stagioni.

In estate, piatti, ciotole e tazze di vetro contribuiscono a creare un'atmosfera fresca nuova, e queste dello Studio Ghibli sono perfette per il tè freddo e i noodles, sempre rigorosamente gelidi, o per qualsiasi altra cosa con cui ci si possa rinfrescare un po' per questo clima umido.

Il negozio dedicato ai gadget e al merchandising dello Studio Ghibli chiamato Donguri Kyowakoku ha appena lanciato una nuova linea di tazze e piatti in vetro per i fan de Il mio vicino Totoro e Ponyo. La linea comprende un totale di sei articoli suddivisi nei due motivi dedicati ai due personaggi. La collezione è possibile vederla nel collage apposito nell'articolo.

