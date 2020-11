Studio Ghibli: una fanart mostra l'incontro tra the Legend of Zelda e Princess Mononoke

Lo Studio Ghibli, fondato da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, delizia gli appassionati dell'animazione giapponese dal 1985, con lavori impressionanti dal punto di vista della cura realizzativa, caratterizzati dalla presenza di personaggi e ambientazioni memorabili, il tutto impreziosito dai profondi temi trattati.

Molte delle storie raccontate con lo stile inconfondibile e unico dello Studio Ghibli possono essere paragonate a delle fiabe, personaggi alle prese con avventure in cui animali, mostri mitologici, e credenze orientali giocano un ruolo spesso fondamentale, in luoghi con atmosfere surreali e capaci di catturare da subito gli spettatori.

Uno dei molteplici capolavori realizzati dallo Studio Ghibli è sicuramente Princess Mononoke, scritto e diretto da Miyazaki, e uscito nel 1997. La pellicola si concentra sulle avventure di Ashitaka, Principe del popolo Emishi, che per salvare la sua gente uccide uno spirito che lo infetta gravemente. Partito alla ricerca di una cura, conoscerà San, la Principessa Mononoke, e verrà a conoscenza di una guerra tra i guardiani della natura e gli umani, che stanno distruggendo una foresta.

Un appassionato del film, notando un frame in particolare, ha voluto avvicinare l'universo di The Legend of Zelda a quello di Princess Mononoke, sostituendo in un frame Ashitaka con Link. Il risultato è un perfetto cameo dell'eroe del regno di Hyrule, proposto qui con la tunica vista nell'ultimo titolo della serie regolare, The Legend of Zelda Breath of the Wild. ù

Ricordiamo che un appassionato ha notato un particolare inedito nel Castello Errante di Howl, e vi lasciamo ai dettagli sul tour virtuale del museo dello Studio Ghibli.