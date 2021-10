Studio Ghibli: nuova figure per una delle eroine, sapete riconoscerla?

Molte delle pellicole dello Studio Ghibli hanno come protagonista una ragazza, caratterizzata il più delle volte da un carattere forte, determinato, e spesso propensa all'avventura e alla scoperta. Sono molte le statue ricevute da diversi studi nel corso degli anni, tutte riconoscibili, ma l'ultima si è rivelata una sorpresa per i fan.

La nuova statua aggiunta al grande catalogo dello store Donguri Kyowakoku, che da tempo produce e distribuisce prodotti legati all'immaginario dello Studio Ghibli, ha infatti suscitato particolare attenzione da parte della community, che inizialmente non aveva riconosciuto il personaggio. Si tratta di un omaggio della prima, vera, eroina del celebre studio, non Nausicaa della Valle del Vento dell'omonima pellicola del 1984 prodotta da Topcraft.

Stiamo parlando di Dola, apparsa nel film Laputa - Il Castello nel Cielo, primo film nato dallo Studio Ghibli. Molti di voi ricorderanno quella signora anziana, ancora ricca di vita e volontà, nonché leader del gruppo dei pirati dell'aria che tiene prigioniera Sheeta, discendente della famiglia reale di Laputa, il castello volante della leggenda. La figure in questione è ispirata al quadro che si vede in un frame della pellicola, dove Dola viene ritratta come una giovane pirata in forze e dallo sguardo determinato.

La riproduzione appare estremamente fedele al design originale, con lo stocco sulla schiena, con una mano ferma sulla sua pistola, e su una base in linea con il suo stile. Alta circa 29 centimetri, la figure sarà disponibile da giugno 2022, ma sarà preordinatile dall'8 novembre ad un prezzo di circa 260 dollari americani.