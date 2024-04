Studio Ghibli: i film di Miyazaki hanno profondamente ispirato Guillermo del Toro

Il nome dello Studio Ghibli evoca inequivocabilmente un senso di magia e creatività. Al contempo, il regista Hayao Miyazaki si distingue per essere un genio che ha plasmato intere generazioni attraverso le sue opere. Ogni suo film è un viaggio nell'immaginazione, ispirando da decenni tantissimi registi di anime e di pellicole cinematografiche di Hollywood.

Recentemente, la rivista TIME ha riconosciuto il contributo di Miyazaki inserendolo nella prestigiosa lista delle 100 persone più influenti del 2024. È in virtù di questo riconoscimento che Guillermo del Toro, regista premio Oscar per "La forma dell'acqua" e "Pinocchio", ha condiviso un'interessante rivelazione sul suo legame con l'artista giapponese.

Del Toro ha raccontato come da bambino fosse affascinato dai film della Toei Animation, a partire da "Il gatto con gli stivali in giro per il mondo" fino a quelli di Miyazaki. Successivamente, il cineasta ha raccontato come questa affezione si sia trasformata nel tempo in una profonda ammirazione per il genio creativo del regista dello Studio Ghibli:

"Con l'età adulta, ho scoperto 'Il mio vicino Totoro', e ho fatto un viaggio nel passato, riconoscendo l'influenza duratura di Miyazaki sulla mia infanzia," ha scritto del Toro per il TIME. "[Hayao Miyazaki] è originale, un'entità unica nella sua espressione artistica. È indiscutibilmente il regista di animazione più influente della storia."

Del Toro, noto per la sua passione per gli anime, ha da tempo catturato l'attenzione dei fan dell'animazione nipponica. Dalla sua predilezione per "Mobile Suit Gundam" a "Doraemon", il regista ha dimostrato di essere un vero otaku, un appassionato di lunga data. Con il successo di opere come "Pinocchio", questo regista ha dimostrato di essere versatile ed eclettico. Vi lasciamo con le parole d'elogio di del Toro per Il Ragazzo e L'Airone.

