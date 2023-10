Studio Ghibli, questo gadget speciale va a ruba: ma di che si tratta?

Lo Studio Ghibli ci mette un grande impegno in tutto quello che fa. Come nei suoi lungometraggi è così anche nei gadget per i fan. I loro prodotti destinati alla vendita sono sempre ricchi di dettagli e di una cura davvero estrema.

Questo vale per le cartoline a tema Studio Ghibli, in cui ogni design è interamente fatto a mano con gli acquerelli e una fra queste è anche stata ricreata da Hayao Miyazaki. Ovviamente, questo vale anche per il gadget più richiesto della nota casa d'animazione: ma di che si tratta?

Stiamo parlando dell'umidificatore a tema Ghibli, che presentano sul tappo alcune delle statuine dei personaggi più iconici creati dalla mente di Miyazaki. Gli umidificatori sono un prodotto molto apprezzato in Giappone, soprattutto per la stagione invernale.

Il più richiesto è quello di Totoro, che si trova in piedi su un tronco d'albero mentre suona un'ocarina. E' impossibile non notare tutti i dettagli presenti, ripresi fedelmente da Il mio vicino Totoro: anche gli altri pezzi godono della stessa cura.

Il gatto nero Jiji di Kiki - Consegne a Domicilio, che è stato protagonista di un'altra collezione dello Studio Ghibli, questa volta non è accompagnato dalla sua padrona ma è appoggiato sul suo tavolo apparecchiato con una tazza e una pila di pancake. Questa volta il vapore esce proprio dalla tazza, un particolare davvero interessante.

Il demone-fuoco Calcifer sta friggendo delle ottime uova con il bacon, come si vede fare nel film Il Castello Errante di Howl, nella sua riproduzione. L'ultimo umidificatore della collezione presenta La città incantata con gli Otori-Sama pronti a fare un bel bagno. Tutti i prodotti presentano il loro logo sulla bottiglia.

Gli umidificatori vengono venduti al prezzo di 5.280 yen singolarmente, che corrispondono circa a 30 euro. Questi prodotti, come qualsiasi altro dello Studio Ghibli, possono essere acquistati sul sito ufficiale di Donguri Kyowakoku qui .