Studio Ghibli: grave controversia sul Ghibli Park per le 'molestie' alle statue esposte

Per anni i fan dei magici e onirici universi nati dagli straordinari artisti dello Studio Ghibli hanno atteso l’apertura del parco a tema. Le promesse sono state mantenute, e la qualità delle ambientazioni ricreate ha sorpreso i visitatori più legati a quei mondi, mentre alcuni hanno mostrando profonda immaturità con azioni a dir poco disdicevoli.

La questione è emersa quando alcuni dei visitatori recatisi al Ghibli Park hanno pubblicato sui social delle loro foto in cui venivano immortalati mentre toccavano il petto o fotografavano inquadrando l’interno degli abiti di alcune statue. Il gruppo di visitatori è stato ovviamente individuato, e la community si è immediatamente scagliata contro di loro, chiedendo anche alle persone responsabili dell’organizzazione dietro il Ghibli Park di aggiungere misure di sicurezza o personale per limitare altri atti di questo tipo.

Le statue verso cui sono state rivolte queste “molestie” sono Therru, una dei personaggi principali del film I Racconti di Terramare, basato sulla serie di romanzi fantasy scritti da Ursula K. Le Guin, e Marnie di Quando c’era Marnie. Nonostante si tratti di azioni gravi, i responsabili del parco sembrano aver risposto che “non ci sarà alcun cambiamento nella politica o nelle regole riguardanti atti inopportuni con le statue dei personaggi; hanno anche che la natura di minaccia sessuale emersa dalle foto è solo una questione di opinioni, e che in futuro lo staff potrebbe decidere di parlare ai visitatori che seguiranno un comportamento del genere, anche se non hanno informato il pubblico che le finte molestie sessuali fossero off limits”.

Parole pesanti, che lanciano lo Studio Ghibli al centro di una pesante controversia. Diteci le vostre opinioni a riguardo nei commenti. Per finire, ricordiamo che Hayao Miyazaki si è duramente schierato contro l’uso di IA nel settore dell’animazione.