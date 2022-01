Studio Ghibli, Hayao Miyazaki ha bisogno del vostro aiuto per finire il suo ultimo film

Il leggendario artista dello Studio Ghibli che vi augura buon anno con un bizzarro disegno, ha dato vita ad alcuni dei più grandi film del mondo dell'animazione e non solo con lavori disegnati completamente a mano, e sembra intenzionato a farlo per tutta la sua vita.

Questo significa che Miyazaki ha bisogno di strumenti adatti per continuare a disegnare, e lo Studio Ghibli sta chiedendo aiuto per riuscire a rintracciare uno degli strumenti preferiti (ormai fuori produzione) del regista.

Lo Studio Ghibli ha inviato l'appello su Twitter pochi giorni fa. È stato qui che la pagina ufficiale ha chiesto ai fan se sapevano dove trovare o riparare una gomma elettrica come quella che Miyazaki è solito usare.

"La perfetta gomma elettrica tanto amata da Miyazaki che ha usato per molti anni non ce l'ha fatta", si legge nel tweet. "Non è più in produzione. Non usa batterie, e la ricarica avviene con un supporto piuttosto che con un cavo. C'è qualcosa che si può fare? Se qualcuno conosce una gomma elettrica simile a questa, ce lo faccia sapere!"

Come potete immaginare, i fan si sono affrettati a mandare aiuti allo Studio Ghibli. Alcuni fan hanno trovato modelli simili di anni fa. E un fan ha persino trovato una versione usata esatta della gomma elettrica di Miyazaki che da allora è stata venduta. Non si sa se lo Studio Ghibli abbia acquistato l'oggetto, ma se così fosse, allora auguriamo il meglio a Miyazaki e al suo nuovo strumento.

Miyazaki è tornato dal ritiro qualche anno fa per lavorare al suo ultimo film per lo Studio Ghibli How Do You Live che potrebbe finire in autunno. L'artista ha però bisogno della sua gomma per riuscirci, quindi se potete procurare a Miyazaki questo strumento, faglielo sapere al più presto.

Sapete dove potete procurarvi alcuni di questi prodotti? O avete dei suggerimenti per Miyazaki? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi lasciamo con la trasformazione del museo dello Studio Ghibli sotto la neve.