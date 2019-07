Studio Ghibli: Hayao Miyazaki condivide parole sagge su come lavorare duramente

È innegabile che durante la sua carriera, il regista e co-fondatore dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, abbia realizzato moltissimi film d'animazione, tutti di altissimo livello e divenuti nel tempo dei classici. Mentre la sua fama continua, la lavorazione del suo nuovo film, Miyazaki ha condiviso alcune parole sagge su come lavorare duramente.

Il leggendario creatore ha quindi dato dei consigli ai potenziali animatori (applicabili in realtà a molti altri lavori) per impegnarsi maggiormente nel lavoro e quindi, ottenere dei maggiori risultati.

L'account Twitter di SoraNews24 ha pubblicato una una trascrizione di una recente intervista a Miyazaki, in cui il regista ha svelato quella che è stata la sua etica di lavoro durante i suoi decenni da carriera.

"Lavorare sodo dovrebbe essere una questione ovvia. Il nostro gruppo di lavoro è piena di persone che lavorano duramente ma non sono buone come esseri umani. Attribuire valore all'atto di lavorare sodo è un errore incredibile. Lavorare sodo, è solo qualcosa che fai. Se non lo fai, non ti arriverà nulla in cambio. Pensando a questo, alcune persone non possono dormire la notte.

Ma è ovvio. In momenti come questo, so che l'incoraggiamento da parte di altre persone, o il conforto e il consolidamento, non sono di alcun aiuto. Dipende tutto da te. In quei momenti, puoi perdonare te stesso? Alcune persone possono perdonarsi facilmente e alcune persone non possono.

Questa è una differenza che separa i destini di questi due tipi di persone. Le persone che possono facilmente perdonarsi non fanno un ottimo lavoro."

Queste le sono le parole dell'autore, che ricordiamo è tornato al lavoro all'età di 78 anni. Infine, vi ricordiamo che di recente sono stati scoperti dei vecchi appunti di produzione di Isao Takahata, co-fondatore dello Studio Ghibli.