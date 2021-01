Studio Ghibli: Hayao Miyazaki inaugura il nuovo anno con un disegno contro il COVID

Il 2020 è giunto al termine è numerosi sono stati gli auguri per un nuovo anno migliore. Tra questi vi sono anche quelli del fondatore dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, il quale, come molti, spera che il 2021 si porti via la terribile pandemia di COVID-19 che ha colpito tutto il mondo.

Gli auguri per il nuovo anno del maestro ci giungono sotto forma di un disegno rappresentante un bue sopra il quale è presente il numero 2021. Il suddetto animale rappresenta l'anno corrente secondo lo zodiaco cinese, ma ciò che è più interessante lo si nota ai piedi della creatura. Sotto una delle sue zampe infatti possiamo vedere uno strano essere viola con indosso una mascherina. E facile intuire che si tratti del virus causatore della pandemia, il quale viene calpestato dal nuovo anno nella speranza che, nel corso dello stesso, si possa tornare alla normalità. Purtroppo recentemente il Giappone ha visto un aumento dei casi di positività al virus ma con lo sviluppo dei nuovi vaccini ci si augura che la malattia possa essere sconfitta.

Nel frattempo Miyazaki sembra essere impegnato nella produzione di un nuovo film per lo Studio Ghibli, dal titolo "How Do You Live?", ispirato da un racconto per bambini. Inizialmente la pellicola doveva essere pubblicata in seguito alle Olimpiadi di Tokyo ma la data venne posticipata proprio a causa del COVID-19 ed attualmente sono poche le ulteriori informazioni diffuse. È recente però la notizia dell'apertura di un account Twitter ufficiale dedicato ai progetti futuri dello Studio Ghibli.

