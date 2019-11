Lo Studio Ghibli incontra ONE PIECE in una stupenda fan art di Chopper

Un appassionato di ONE PIECE e dello Studio Ghibli ha dato vita ad una bellissima illustrazione crossover, che vede protagonista Tony Chooper della ciurma di Cappello di Paglia. Il personaggio viene traslato nel mondo de Il mio vicino Totoro, è il risultato è davvero notevole.

L'artista è un utente di Reddit e si firma con l'username Ingvartwork. La rappresentazione si caratterizza per uno stile acquerellato e fiabesco, che mette in scena il nostro Chopper in delle fattezze un po' più ingombranti, illustrato con un acceso sorriso e abbigliato con una canotta gialla e pantaloncini aracioni, accompagnato da uno zainetto di colore blu.

L'artista ha ricevuto numerosi apprezzamenti per la sua creazione, e anche noi abbiamo deciso di condividerla rapiti dalla bellezza del suo artwork. Lo Studio Ghibli recentemente ha annunciato una nuova collezione di borse dedicata a Totoro, che abbiamo approfondito all'interno di un articolo dedicato. Segno di come il film, nonostante siano passati molti anni dalla sua prima trasmissione, continui ad esercitare una considerevole influenza artistica.

Lo Studio Ghibli, infatti, ha rilasciato una serie di pellicole che hanno consacrato la bontà dello studio giapponese, facendola divenire oggi un punto riferimento nel campo dell'animazione giapponese.

Ritornando all'opera di Oda, un fan ha immaginato un'illustrazione di ONE PIECE a tema Halloween, he inquadra il protagonista dell'opera, Rufy. Anche il suo compagno di ciurma Sanji è stato oggetto di un cosplay di ONE PIECE dedicato ad Halloween.