Studio Ghibli: lascia profumare la tua casa con questi simpatici profumi!

Lo Studio Ghibli ha pensato veramente a tutto per il suo merch, ma adesso dei nuovi prodotti arrivano per soddisfare i fan! Ebbene, i costumi delle protagoniste principali dei film di Miyazaki sono diventati dei graziosi profumatori per ambiente!

Attenzione, perché questa collezione è assolutamente adorabile e curata nei minimi dettagli! Recentemente è arrivata la nuova collaborazione Studio Ghibli x Uniqlo che presenta degli abiti alla moda con prezzi bassi e accessibili al pubblico.

Se all'apparenza sembrano degli abiti per dei bambini, in realtà sono solo delle bustine in cui puoi contenere le tue fragranze preferite e lasciare che le tue camere e i tuoi vestiti vengano inebriate da dei deliziosi profumi.

Il primo è modellato sull'abito indossato da Sheeta di Laputa: Castello nel Cielo. Sul davanti è ricamato il magico Levistone e sul retro c'è una toppa del personaggio. Allo stesso modo, presentano il piccolo abito di Kiki di Kiki - Consegne a domicilio con il ricamo del suo gattino Jiji sul davanti e la toppa della protagonista sul retro.

A completare il trio c'è Arrietty di Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento. Il cenno narrativo presente nel suo piccolo abito è il suo ago gigante, estremamente utile per il personaggio, con anche qui una sua toppa sul retro.

Con una lunghezza di 14 centimetri (5,5 pollici), le bustine per vestiti costano 3.300 yen (20 euro circa) e saranno disponibili nella giornata di oggi nel negozio online di Donguri Kyowakoku (Sheeta qui , Kiki qui e Arrietty qui).