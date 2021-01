Studio Ghibli: Le immagini di Mondo Poster di Principessa Mononoke arredano gli uffici

Nelle scorse settimane è stato annunciato che Hayao Miyazaki si occuperà dei prossimi lavori dello Studio Ghibli. Nel frattempo ecco un tweet che mostra ai fan le opere create da Mondo Poster ispirate ai protagonisti dei celebri film.

L'azienda Mondo Poster è famosa per le illustrazione ispirate al mondo del cinema e dell'animazione, grazie al messaggio che trovate in calce alla notizia, scopriamo quindi che anche i dipendenti dello Studio Ghibli sono dei fan dei loro poster. L'account ufficiale dello studio infatti ha condiviso su Twitter un messaggio, in cui è presente una foto che ritrae un muro nel quale sono stati appesi due poster: uno dedicato al mondo di "Principessa Mononoke", mentre il secondo incentrato sul lungometraggio intitolato "Il mio vicino Totoro". Ecco il commento alle foto: "Alcune notizie dall'ufficio della produzione. Questi sono due poster in edizione limitata della versione nordamericana di Principessa Mononoke e Il mio vicino Totoro, che si trovano nello studio del signor Suzuki".

Il tweet si riferisce a Toshio Suzuki, storico produttore dello Studio Ghibli nonché uno dei collaboratori più stretti di Hayao Miyazaki. In attesa di conoscere i dettagli dei futuri progetti dello studio di animazione, vi segnaliamo con questa notizia che rivela la presenza del fondatore dello Studio Ghibli su Apple Maps.