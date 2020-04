Studio Ghibli: leggete le opinioni più 'impopolari' di alcun fan di Hayao Miyazaki

L'utente Jubilee non si è risparmiata, commentando "Odio quasi tutti i finali del film Ghibli, sembra sempre che siano incompleti", mentre Ashia Monet e Girlfriends hanno espresso un punto di vista molto critico su Il mio vicino Totoro e Laputa - Castello nel cielo , definendoli addirittura soporiferi. Completamente diverso il punto di vista di Xiao Tong, che ha commentato: "Potrebbe non essere impopolare ma rispetto molto la scelta di non fare sequel per i loro film più popolari, al contrario di Disney o Dreamworks. La storia è finita e gli spettatori possono immaginare cosa succederà dopo il finale".

Con oltre 35 anni di attività e un Premio Oscar alle spalle, Ghibli è ormai riconosciuto dalle masse come lo studio di animazione giapponese per definizione. Il team di Hayao Miyazaki si è dimostrato più volte capace di coprire un'impressionante vastità di generi, ma questo non significa che le loro opere siano completamente esenti da difetti .

i hate almost every single ending they always feel unfinished and cliff hanging to me? sgjhSGRJ — Jubilee ❣️ (@16pxl) April 13, 2020

i fell asleep during castle in the sky vfkhresfkj.... — ˗ˏˋ🌷ˊˎ˗ (@___girlfriends) April 13, 2020

Growing up to realize my favorite movie Kiki's Delivery service is cheaply made trash. — Y.u.h.n.G LumaP (@Yewdere) April 13, 2020

My Neighbor Totoro absolutely puts me to sleep — ashia monet ☁️🌙 (@AshiaMonet) April 13, 2020

Every ghibli film is painstakingly beautiful animation of a script written by a drunk ai that was fed japanese myths and history. Superficial, beautiful, emotional, absolute messes — mike🌵black (@kurtruslfanclub) April 14, 2020

Miyazaki had no business adapting HMC bc it’s not something that should’ve had “male perspective” in it, which is the heart of why it’s so goddamn butchered, because it’s a man’s attempt at rewriting a work about female experiences to be about... mostly male war mongering? — mia 🦊 🔜 back to the grind (@miavern) April 13, 2020

Ponyo is unlikeable — ♡♡𝓜𝓪𝓱𝓸𝓾𝓼𝓱𝓪𝓷𝓲♡♡ (@mahoushani) April 13, 2020