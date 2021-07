Studio Ghibli: il libro How do You Live? sarà tradotto in inglese per la prima volta

Studio Ghibli rientra tra i migliori studi del settore, avendo da subito pubblicato lavori non solo di ottima qualità, ma caratterizzati da temi maturi e delicati, trattati sapientemente. L'ultimo progetto, How do You Live?, è basato su un racconto della tradizione giapponese, che per la prima volta riceverà una traduzione inglese ufficiale.

Viste le grandi aspettative per il nuovo film firmato da Hayao Miyazaki è stata infatti annunciata la traduzione inglese ufficiale dell'omonimo libro di Yoshino Genzaburo, pubblicato in Giappone dalla Shinchosha nel 1937, che ha conquistato il regista a tal punto da volerne fare un film.

How Do You Live? è una storia per bambini abbastanza popolare in Giappone, e racconta la vita di un ragazzo di quindici anni che comincia ad affrontare progressivamente i problemi della vita, facendosi domande riguardo l'esistenza, questo mentre prosegue la lettura del diario di suo zio. La traduzione inglese è stata affidata a Bruno Navasky, e sembra che il celebre autore e sceneggiatore Neil Gaiman abbia già potuto leggere un'anteprima del risultato finale.

"Libri come questo sono importante. Sono così felice che il signor Miyazaki stia facendo questo film, significa che dopo 84 anni il romanzo di Yoshino potrà essere letto in inglese, nella fantastica e convincente traduzione di Bruno Navasky, che ho avuto il piacere di leggere", così l'autore di Good Omens e Sandman si è espresso riguardo il libro, che arriverà sugli scaffali statunitensi il 26 ottobre 2021. Siete interessati al romanzo? Lo acquisterete per approfondire il processo di adattamento e creazione che si trova dietro il film dello Studio Ghibli? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo che il Museo Ghibli è stato salvato dai fan, e vi lasciamo alle preferenze di ogni paese riguardo i film dello studio Ghibli.