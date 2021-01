Studio Ghibli: il maestro Hayao Miyazaki torna a lavoro su nuovi progetti

Studio Ghibli viene ad oggi riconosciuto come uno dei pilastri dell'animazione giapponese, ed è soprattutto grazie al lavoro dei quattro fondatori, tra cui c'è il maestro Hayao Miyazaki, che sono stati capaci di conquistare con il loro talento e stile unici, milioni di spettatori e appassionati in tutto il mondo.

Nonostante avesse detto poco tempo fa che sarebbe andato in pensione, ritirandosi completamente dal lavoro, di recente Miyazaki è stato mostrato al lavoro in alcune foto pubblicate sulla pagina Twitter ufficiale di Studio Ghibli. L'incredibile passione che il maestro mette nel creare nuovi mondi e storie, facendo affidamento sula sua creatività e ormai lunga esperienza nel settore, sono palesemente mostrare nelle due immagini che potete trovare nei post in fondo alla pagina.

Miyazaki ha curato la sceneggiatura dell'ultima pellicola pubblicata dallo studio, Earwing e la Strega, diretta da suo figlio Goro, che ha segnato in qualche modo un cambiamento interno alle opere pubblicate in precedenza, essendo stata realizzata interamente in computer grafica. Tuttavia nelle immagini in questione Miyazaki sembra essere affezionato ai metodi tradizionali, visto l'utilizzo di carta e matita.

Il prossimo film, How Do You Live?, che dovrebbe uscire quest'anno, sarà diretto proprio da Miyazaki, e sarà l'adattamento di un romanzo giapponese scritto da Yoshino Genzaburo e pubblicato nel 1937. Ricordiamo che in un recente episodi I Simpson hanno omaggiato Totoro, e vi lasciamo scoprire come è possibile trovare Hayao Miyazaki su Google Maps.