Studio Ghibli: la magica trasformazione del museo Ghibli sotto la neve

L’atmosfera onirica e fiabesca che traspare in molti dei lungometraggi animati realizzati dallo Studio Ghibli si ritrova nel magnifico e storico museo situato a Mitaka, città ad ovest di Tokyo, colpita da un’intensa nevicata che ha modificato il posto, attirando molti appassionati per l’incredibile trasformazione delle attrazioni esposte.

Durante il giorno dell’Epifania infatti la capitale giapponese è stata sommersa dalla neve, evento inusuale in quell’area, che ha colpito anche Mitaka stessa. Il senso di stupore di fronte a quell'atmosfera è stato documentato dai diversi filmati e fotografie di cui trovate un esempio nei post in fondo alla pagina, condivisi dalla pagina ufficiale del museo.

Dall’insegna in legno che conduce all’ingresso, fino al tetto e passando per i sentieri innevati tutto appare ovattato e quasi isolato dal resto del mondo, e riesce a restituire quel senso di meraviglia provato di fronte alle ambientazioni viste nei film dello studio. La vera magia però si nota con la scultura dedicata al robot di Laputa - Castello nel cielo, che appare come un maestoso guardiano sul tetto dell’edificio.

