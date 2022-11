Studio Ghibli: Miyazaki si aggira per il Ghibli Park? La verità sugli avvistamenti

Il mese di novembre 2022 rappresenta un momento speciale per tutti gli appassionati dell’immaginario fantastico ideato dagli artisti dello Studio Ghibli. Infatti, proprio in questi giorni, il Ghibli Park ha aperto le porte al pubblico, e oltre alle varie attrazioni presenti a catturare l’attenzione dei visitatori è stato il grande Hayao Miyazaki.

Come potete infatti vedere dalle clip e dai video presenti in fondo alla pagina, Miyazaki sembra aggirarsi tranquillamente nelle varie zone del parco ispirato ad alcune delle sue opere più importanti. Immortalato mentre passeggia durante una delle live di presentazione del parco, il maestro è stato anche sorpreso dai fan, tra cui l’attore Takeshi Tsuruno, che ha orgogliosamente condiviso la foto riportata in calce.

In realtà non si tratta del vero Hayao Miyazaki ma di un suo sosia, Izumi Pao, che lo impersona da ben quindici anni. Se da lontano i due sembrano assomigliarsi, da vicino è facile distinguere i due uomini, per quanto Pao abbia indossato delle sopracciglia e una barba simili a quelle del maestro per riuscire ad ingannare più visitatori possibili. Diteci cosa ne pensate di questa simpatica trovata lasciando un commento qui sotto.

Ricordiamo infine che alcuni film dello Studio Ghibli torneranno nei cinema italiani nel 2023.