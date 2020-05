Studio Ghibli: Miyazaki ha completato solo 35 minuti del nuovo film, ci vorranno anni

Nel 2020 Studio Ghibli pubblicherà un film, anche se non si conosce la sua vera natura. Di sicuro però non si tratterà di How do you Live, lungometraggio annunciato diverso tempo fa e che richiederà ancora diverso tempo per la produzione. Toshio Suzuki ha condiviso dettagli importanti su questo progetto in corso.

Lo scorso anno, Hayao Miyazaki rivelò che How do you Live era pronto solo al 15%. Il co-creatore del film Toshio Suzuki ha rivelato che ci vorranno ancora diversi anni prima di poter vedere il termine di questa produzione. Infatti, il produttore ha confermato che al momento sono pronti soltanto 36 minuti di film.

"Il film su cui sta lavorando Hayao Miyazaki al momento è una storia enorme e fantastica". Nonostante non sia stato rallentato dal Coronavirus, il lavoro sarà ancora lungo e Suzuki spera che venga concluso nel giro di tre anni. Ricordiamo che How do you Live lo scorso anno era al 15% di completamento dopo ben tre anni di lavoro. In attesa di aggiornamenti su una velocizzazione del lavoro, potremmo dover aspettare fino al 2023 per vedere How do you Live.

Cosa vi aspettate da How do you Live e dal ritorno di Miyazaki nello studio? Intanto potete godervi i film precedenti grazie alle recenti pubblicazioni su Netflix.