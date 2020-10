Studio Ghibli: Nausicaä protagonista di questa incredibile fanart

Nausicaä della Valle del Vento è un film fantasy post-apocalittico e racconta la storia di una coraggiosa principessa che combatte il regno Tolmekia, che vuole distruggere la giungla tossica con un'arma antica leggendaria, distruggendo così l'ecosistema che ha avvelenato il pianeta.

Nausicaä è l’eroina del film Nausicaä della Valle del Vento, ed è un personaggio che ha un posto speciale nel cuore di tutti i fan dello Studio Ghibli.

Artgem ha pubblicato un disegno dell’eroina sul suo Twitter, con la descrizione: “Giorno 22. Nausicaä. Uno dei primi film dello Studio Ghibli che ho visto dopo Laputa. Che nostalgia.” seguito dagli hashtag #Nausicaä #StudioGhibli e quello di #Artober per la challenge che spopola ogni anno nel mese di ottobre.

Il disegno ritrae Nausicaä nella sua divisa da volo, con il suo compagno Teto sulla spalla. Nel tweet di Artgerm, il disegno circondato da pennarelli Copic con cui l’artista ha colorato il disegno.

Artgerm è conosciuto per le sue copertine che hanno come protagonisti personaggi famosi provenienti da anime, manga e film. Partecipando all’Artober, gli artisti devono cercare di pubblicare un disegno ogni giorno per tutto il mese di Ottobre. Alcuni dei suoi soggetti sono stati Kim Possible, Scarlet Witch e Death of Endless. In precedenza ha disegnato anche altri personaggi dello Studio Ghibli.

