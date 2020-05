Studio Ghibli: una nonnina diventa virale sul web grazie a un carinissimo cosplay

Lo Studio Ghibli è uno dei più grandi studi di animazione giapponesi, nonché uno dei più amati in tutto il mondo, capace di creare numerosi capolavori immortali. Uno dei film più apprezzati dai fan è Il Castello Errante di Howl e una carinissima nonnina ha voluto rendere omaggio all'opera con un suo speciale cosplay della protagonista Sophie.

Il video inizialmente pubblicato su TikTok dall'utente _nana82 e poi divenuto virale su un thread di Reddit, vede l'anziana signora dar vita alla bella Sophie, protagonista de Il Castello Errante di Howl, film premiato alla mostra del cinema di Venezia nel 2004, tramutata in un'anziana donna da una maledizione di una potente strega.

L'adorabile nonnina, com'è possibile vedere nel breve filmato in calce alla notizia, si diverte ad interpretare Sophie in più scene del film e con diversi outifit. Dal suo atteggiamento e dalle pose è chiaro che la signora si stia divertendo un modo e questo dettaglio non è passato inosservato ai fan, i quali hanno rapidamente deciso di eleggerla a nonna mascotte di tutti gli utenti.

Cosa ne pensate di questa adorabile signora, vi ricorda la vecchia Sophie? Conoscevate i romanzi che hanno ispirato i film della Ghibli? Lo studio è sempre attento ai suoi fan e recentemente ha preparato una piccola sorpresa per i fan all'interno del Blu-Ray di Totoro.