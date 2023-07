Studio Ghibli: avete mai notato questi dettagli strani nei film?

Studio Ghibli ha animato film di successo, con altissima qualità e dettagli ben studiati, non sentendo il bisogno di accompagnare lo spettatore verso ogni punto di trama e quei piccoli particolari che potevano sembrare semplici errori, in realtà hanno dei significati molto più importanti.

Lo Studio Ghibli ha realizzato una collezione di abiti per poter ricreare al meglio dei cosplay comodamente da casa e per indossare nella vita di tutti i giorni gli abiti delle proprie eroine preferite, dimostrando di essere sempre più interessato alle esigenze degli appassionati.

Alcuni fan ipotizzano che tutti i film dello Studio Ghibli siano collegati fra loro e a sostegno della tesi c'è una scena in particolare di Ponyo: la canzone che Lisa canta a suo figlio Sosuke in Ponyo in una scena del film, dal titolo è "Happy As Can Be", è una cara citazione alla sigla iniziale de Il mio vicino Totoro.

Un altro dettaglio a cui non viene dato peso nei lungometraggi di Miyazaki è presente in Principessa Mononoke. Gli spettatori più attenti noteranno che nel finale di Princess Mononoke, Lady Eboshi perde lo stesso braccio che aveva minacciato di tagliare al principe Ashitaka, mostrando un equilibrio macabro ma poetico.

Alcuni fan hanno interpretato questo come un errore, in realtà la scelta dietro è molto più profonda: stiamo parlando del cambio d'abito di Nausicaä in Nausicaä della Valle del vento, da rosa ad un intenso blu. Il suo vestito si tinge del sangue delle larve di ohmu che salva, ma il blu ha un valore forte valore simbolico. La profezia predice un eroe "vestito di blu" che "ripristinerà il legame dell'umanità con la Terra", ed è il caso della protagonista.

Similmente ne Il mondo segreto sotto il pavimento, la famiglia di Arrietty possiede un delizioso servizio da tè decorato con i semi delle carte da gioco, tuttavia manca l'asso di picche e non per un errore: questo seme viene considerato sfortunato, quasi un presagio di morte.

Recentemente è uscito l'ultimo film del maestro Miyazaki How Do You Live ed è già un successo clamoroso in tutto il Giappone, nonostante la scelta insolita di non attuare nessun tipo di marketing.