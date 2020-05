Studio Ghibli: novità per How do you Live, sarà coinvolto il figlio di Miyazaki

Hayao Miyazaki si era ritirato diversi anni fa, lasciando orfano lo Studio Ghibli del suo elemento più importante. Arrivò poi il dietrofront del produttore e animatore giapponese che si concentrò tra l'altro sulla realizzazione di nuovi film. Uno di questi è How do you Live, annunciato ormai da diversi anni e con una produzione lenta.

Dopo ben tre anni di lavoro, How do you Live ha solo 35 minuti di video pronti. L'annuncio dato qualche giorno fa confermava quindi il ritmo lento che lo scorso anno aveva portato a dire che il lavoro dello Studio Ghibli era pronto al 15%. Nonostante questo confermi che ci vorrà ancora tempo prima di vedere la nuova storia dello studio al cinema, arrivano nuovi dettagli sulla produzione.

Con How do you Live entrerà a far parte dello staff dello studio Ghibli Goro Miyazaki, figlio del famoso Hayao. Goro non è nuovo al mondo dell'animazione dato che ha già diretto anime come I Racconti di Terramare e La Collina dei Papaveri. Nel 2014 invece il regista si occupò di una serie animata coprodotta da Studio Ghibli e Polygon Pictures, intitolata Sanzoku no Musume Ronya.

La storia di How do you Live è basata sull'omonimo libro per bambini del 1937 e che lo scorso anno è stato trasposto anche in manga. Nel racconto, un liceale deve fare i conti con la morte del padre e traslocare a casa dello zio.