Studio Ghibli: con queste nuove figure sarà sempre l'ora del tè!

Uno dei personaggi più apprezzati dello Studio Ghibli è il Senza Volto, anche detto Kaonashi o Senza Faccia. Sebbene sia leggermente inquietante, ha un ruolo chiave ne La città incantata e rappresenta alla grande quel lungometraggio.

Nella sua forma più dirompente, Senza Volto è un mostro famelico e infuriato, ma quando il protagonista Chihiro gli mostra fiducia e tenerezza allo stesso tempo, emerge un lato tranquillo della sua personalità e impara a convivere armoniosamente con gli altri.

È bello pensare che sia felice e che ogni tanto riesca a prendersi una pausa dal suo lavoro per sorseggiare una tazza di tè, come sta facendo con questa nuova figure.

Statuette traballanti come questa sono chiamate okiagarikoboshi in giapponese, una tradizione degli artigiani nipponici che risale circa a 400 anni fa. Proprio come con le altre bambole del genere, se data al Kaonashi una spinta o un colpo, si piegherà di lato, ma poi si raddrizzerà senza cadere.

Questa stravagante figure è ufficialmente chiamata Motto Yurayura Okiagaikoboshi Tea Cup and No Face, con " Motto Yurayura" che significa "più oscillante", per differenziarla da una figura più vecchia di qualche anno fa senza tazza o braccia in movimento.

Nella linea Motto Yurayura Okiagaikoboshi è presente anche Jiji di Kiki - Consegne a Domicilio, seduto nella stessa tazza di caffè a forma di gatto nero che la piccola strega Kiki acquista nell'anime quando arreda la sua nuova casa.

Il modello di Senza Volto è il più economico dei due, a 1.980 yen (10 euro circa), mentre Jiji è leggermente più costoso a 2.420 yen (13 euro all'incirca). Entrambi possono essere ordinati tramite il negozio online del negozio specializzato Ghibli Donguri Kyowakoku.

