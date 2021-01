Studio Ghibli: nel nuovo episodio I Simpsons omaggiano Il mio vicino Totoro

Durante un frame dell'ultimo episodio di I Simpsons, la famiglia gialla più irriverente degli Stati Uniti d'America ha onorato lo Studio Ghibli. La puntata, che evidenzia ancora una volta il rispetto verso i manga giapponesi, ha messo in mostra i protagonisti di Il mio vicino Totoro.

La puntata vede Homer e Marge Simpson cercare di fare amicizia con l'Uomo dei Fumetti e sua moglie Kumiko, una mangaka professionista. Fulcro centrale degli eventi è il confronto tra la vita delle coppie sposate con figlie e la vita delle coppie sposate senza figli. Una delle sequenze evidenzia come il matrimonio senza figli offre più liberta, concedendo ad esempio la possibilità di assistere alle maratone di Hayao Miyazaki, papà dello Studio Ghibli che ha da poco compiuto 80 anni.

Questa non è la prima volta che la serie di Matt Groening rende omaggio al lavoro dello Studio Ghibli e di Miyazaki. In un episodio del 2014, che ha introdotto il personaggio di Kumiko, Homer e il padre della mangaka si ubriacano assieme e finiscono per esplorare un mondo fittizio che funge da tributo ai più importanti film dello studio giapponese.

L'eredità delle pellicole di Miyazaki continua a espandersi e ormai ha superato i confini nipponici. Opere come Il mio vicino Totoro, mascotte dello Studio Ghibli, La città incantata e Il castello errante di Howl sono successi di culto in tutto il globo. E l'omaggio di I Simpsons non fa altro che confermare questo dato. Il nostro Milo Manara festeggia il compleanno di Miyazaki con questo artwork dello Studio Ghibli.